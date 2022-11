Chimay : Un adolescent de 15 ans tué d’un coup de couteau

-L.J & Be M.

Jeudi en fin de journée, aux abords de la gare des bus de Chimay, deux jeunes adolescents qui se connaissaient en sont venus aux mains lors d’une altercation relative à un précédent conflit entre eux. Jason, l’un d’eux, âgé de 15 ans, a été victime d’un coup de couteau. Il est décédé. Le suspect a été arrêté et privé de liberté.

Selon divers témoignages, ce dernier aurait d’abord abordé sa victime en lui posant la main sur l’épaule, et lorsque celle-ci s’est retournée, il lui aurait donné un coup de couteau dans l’abdomen. Blessé et apeuré, le jeune homme se serait alors réfugié dans un café tout proche. Une fois en sécurité, ce n’est qu’en soulevant son tee-shirt qu’il a remarqué qu’il perdait une quantité énorme de sang. Les secours ont été immédiatement avisés et les ambulanciers ont pris en charge le jeune Jason pour l’emmener au CSF de Chimay. Hélas, il y décédera quelques instants après son arrivée.

Plusieurs équipes de la Police de la zone Botha se sont rendues sur les lieux pour établir un périmètre de sécurité et boucler le quartier. Le Parquet a également été avisé, ainsi que le médecin légiste. Une autopsie a d’ores et déjà été demandée.