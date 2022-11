Jaloux maladif, Mickaël empêchait même sa compagne de voir ses enfants nus : "il m'a pris par la mâchoire et m'a donné un coup de pied"

L’homme, auteur de plusieurs scènes de coups et blessures, a fait vivre un véritable enfer à sa désormais (et heureusement) ex-compagne.

Comme l’a justement rappelé le parquet en début d’intervention pour le réquisitoire, la plupart des dossiers de violence conjugale se ressemblent tristement. Il est très souvent question d’une problématique d’alcool ou de stupéfiants dans le chef des hommes violents et jugés devant la justice. Mais dans le cas de Mickaël, on ne retrouve aucune de ces formes de dépendances. Ce qui est encore plus inquiétant.

Non, le réel problème de Mickaël est sa jalousie maladive. D’après ce dernier, l’abandon de sa maman durant l’enfance et les tromperies de ses anciennes compagnes sont la cause de cette jalousie excessive et limite paranoïaque. Après quelques mois de relation, sa dernière compagne en date a vécu dans l’enfer.

Interdiction de voir ses enfants nus

Au fil de la relation, Mickaël a adopté une attitude ô combien interpellante en interdisant à peu près tout ce qui était possible à sa compagne de l’époque. “Elle ne pouvait plus faire grand-chose et ne plus voir ses propres enfants nus ou voir le sexe de ses enfants. Elle ne pouvait pas non plus regarder des scènes dénudées à la TV et devait ferme les yeux, ne pas s’habiller comme elle le voulait et ne pas être suivie par un médecin masculin”, confirme la partie civile. De janvier à juin 2022, il est reproché au prévenu plusieurs scènes de coups et blessures à la suite de cette jalousie maladive, mais surtout à cause d’une violence ancrée chez Mickaël. Le 26 avril dernier, l’ex-compagnon ne conteste pas avoir frappé la victime, justement à cause d’une scène dénudée dans un film. “Il m’a prise par la mâchoire, m’a retourné le poignet et l’épaule avant de me donner un coup de pied dans l’abdomen”, rapporte l’ex-compagne dans son audition. Résultat : plus de quatre mois d’incapacité de travail, des lésions physiques conséquentes et un stress très important pour la jeune mère de famille.

Pardonné pour son attitude violente, Mickaël recommencera encore début juin. “Elle a reçu des gifles parce qu’elle a mis le pyjama à son fils. Des jours plus tard, ce fut des coups de poing et une torsion du poignet”, indique Me Decock, partie civile.

Le même schéma envers deux autres ex-compagnes

Pour le substitut Vervaeren, l’attitude de Mickaël est des plus inquiétantes pour ses prochaines compagnes. Et l’ex-compagne victime des faits ne fut pas la première à subir pareil comportement. Le dossier révèle les témoignages de deux autres ex-partenaires de Mickaël. “L’une d’entre elles dit qu’elle avait 16 ans quand elle a rencontré Mickaël, qui avait lui 19 ans. Elle n’a plus vu ses amis et a été attrapée à la gorge. Elle confirme aussi avoir reçu un coup de coude dans la voiture, parce qu’elle a vu le sexe d’un cheval qui urinait sur le côté de la route”, détaille le parquet.

Me Glorieux, à la défense, suggère la mise en place d’un suivi strict via une suspension probatoire pour soigner la jalousie maladive de son client. Jugement pour le 8 décembre.