La Sonaca et ses 20 partenaires wallons développent une aviation plus verte et plus durable.

L’avion de demain sera plus vert et wallon

Ce vendredi avait lieu dans les locaux de la Sonaca à Gosselies, la signature de la phase 2 du projet Wings – Walloon Innovations for Green Sky.

Pour rappel, l’ambition du projet est de permettre aux industries aéronautiques wallonnes de poursuivre leurs efforts de recherche pour, d’une part, préserver ou améliorer leur positionnement par rapport à la concurrence, et d’autre part, pour participer à l’atteinte de l’objectif ambitieux de décarbonation de l’aéronautique à l’horizon 2050. Pour ce faire, c’est toute la chaîne de production qui est mobilisée. Des matières premières au recyclage des pièces usées, en passant par les systèmes de conception, les services au sol ou les technologies embarquées, ce sont tous les services qui sont concernés.

Walloon vice-minister president and minister of Economy Willy Borsus during a tour of the Sonaca factory ahead of a press conference on the public signing of the second part of the Wings technology innovation plan, at Sonaca in Gosselies, Friday 25 November 2022.

La signature pour le lancement de la phase 2 succède à la phase 1 dont les résultats obtenus par l’ensemble du consortium ont été évalués afin d’apprécier la pertinence de continuer les recherches en phase 2. L’évaluation s’est basée sur les rapports de recherche scientifiques et techniques semestriels et sur une note de synthèse émanant des partenaires et reprenant les principaux résultats tangibles et les indicateurs. L’Administration s’est adjoint les services d’un panel d’experts académiques afin d’évaluer l’ensemble des documents.

Cette nouvelle phase marque un pas supplémentaire vers un avenir aéronautique innovant et durable. À travers le plan Wings, 21 entreprises wallonnes partenaires renouvellent leur engagement pour une industrie responsable face aux défis climatiques.

The interior of the Sonaca factory during a press conference on the public signing of the second part of the Wings technology innovation plan, at Sonaca in Gosselies, Friday 25 November 2022.

Les trois grandes sociétés wallonnes du secteur de l’aéronautique, Safran Aero Boosters, Sonaca et Thales, ont collaboré dans la 1re phase de ce partenariat d’innovation d’une envergure sans précédent.

Afin d’œuvrer à cette décarbonation c’est tout un secteur qui doit se repenser. De la conception des ailes, des moteurs et du carburant tout est revu pour permettre de garder des prix de billets et des temps de vols compétitifs. Pour les deux phases, ce sont quelque 110 millions d’euros qui auront été injectés dans les recherches et développements. “Le futur, c’est aujourd’hui que nous y travaillons. Imaginer des moteurs plus légers et plus écologiques est un défi permanent pour nos équipes et nous embarquons à nos côtés de nombreux partenaires dans cette aventure technologique”, se réjouit François Lepot, CEO de Safran Aero Boosters.