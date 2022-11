Malgré cinq sursis et “dernières chances”, Younes ne change toujours pas et continue à voler

Les terrains de jeu préférés de Younes ? Les magasins Colruyt de la région, mais également les magasins Action et H&M du centre commercial Rive gauche de Charleroi ou encore le Briko Depot de Fontaine-L’Évêque. Entre 2021 et 2022, le voleur ne conteste pas avoir commis une dizaine de vols à l’étalage. Toxicomane, il s’est notamment amusé à dérober des paquets de tabac, des visseuses et des foreuses. Détail rarissime : la société Colruyt a décidé de se constituer partie civile, visiblement agacée par l’attitude de Younes. “Cela ne reste que des vols à l’étalage, mais c’est très rare de voir ça. C’est parce qu’un moment donné, on en peut plus”, indique le substitut Vervaeren. D’ailleurs, une nouvelle date pour un tout autre dossier (également des vols à l’étalage) est fixée le 3 janvier prochain.

L’incontestable ne l’est pas par Younes, formellement reconnu sur des images de vidéosurveillance.

“Qu’est-ce qu’on va faire de vous ? ”

La question, posée par le parquet, est un petit peu un aveu de faiblesse de la justice. Car Younes a déjà obtenu cinq sursis (certains probatoires) depuis 2002, mais ne semble toujours pas se remettre sur le droit chemin. La solution, selon le substitut Vervaeren, est de requérir une peine de prison ferme, en s’opposant à toute mesure de faveur : 4 ans.

Du côté de la défense, l’ultime remède serait d’accorder une peine de travail. Déjà condamné à ce type de peine, Younes n’a jamais eu l’occasion de la mettre en pratique à cause du Covid. Le dossier a été mis en continuation au 8 décembre, pour permettre le dépôt des rapports de la maison de justice de Mons sur les sursis probatoires précédemment octroyés au prévenu.