Petits fruitiers cherchent foyers : Ecolo en distribue ce week-end un peu partout à Charleroi Métropole

Ils vont prendre racine, les arbres donnés, ce week-end, par les différentes locales Écolo. Voici les lieux et moments à ne pas rater.

En continu depuis 2009, l’opération, lancée dès 2003, se vit en parallèle à l’organisation de la Semaine de l’Arbre. Partout où le parti Écolo possède une locale, une distribution de petits arbres fruitiers est organisée, pendant le week-end le plus proche du 25 novembre, cette fête de la Sainte-Catherine, où tout arbre prend racine. Pour les Verts, l’action est évidemment concrète, elle est également symbolique : “Le mode de production qui vise le profit avant tout crée une délocalisation de l’emploi, des aliments pas toujours de qualité, des risques pour la santé et un impact accru sur l’Environnement, résume Alexandra Dehez, coprésidente régionale. Soutenir les circuits courts, c’est aussi encourager les citoyens à changer leurs habitudes de consommation. Pourquoi ne pas commencer dès ce week-end, en plantant soi-même un arbre fruitier ?”.

Pour cette édition 2022, ce sont principalement des groseilliers, des cassissiers et des framboisiers qui seront distribués sur le territoire de Charleroi Métropole. Voici les principaux rendez-vous : ce samedi 26 novembre, à Charleroi, sur la place Verte, de 10h à midi ; à Châtelet, sur la place du Marché, de 9h à 11h ; à Chimay, sur le Ravel, au centre de la ville, de 10h à midi et à Gerpinnes, en deux endroits, place de l’Église à Acoz et place d’Hymiée à Hymiée, de 10h à midi, les deux fois.

D’autres rendez-vous sont également programmés ce dimanche 27 novembre : à Gerpinnes, en deux endroits, place des Marronniers, à Joncret et au Try d’Haies, à Loverval, de 10h à midi, les deux fois ; à Momignies, buvette du Kursaal, de 10h à midi et à Montigny-le-Tilleul, au 32 rue de la Place, de 9h30 à 11h30.

Enfin, sur Sivry-Rance, la distribution aura lieu un peu plus tard : ce sera le samedi 3 décembre, au parc de Sautin, de 10h à midi.