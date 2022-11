L’avenir des crèches communales carolos à l’étude

Un an après l’évocation d’un possible rapprochement, voire d’un transfert de l’activité vers l’intercommunale de santé publique du pays de Charleroi (ISPPC), le sort des huit crèches communales et de leurs travailleurs n’est toujours pas tranché.

Interpellé à ce propos en séance publique par la conseillère PTB Sofie Merckx, l’échevin Thomas Parmentier en charge des crèches a indiqué qu’un consultant avait été désigné. "Il n’y a pas de tabou à étudier l’ensemble des scénarios, de la collaboration à la cession des actifs en passant par les synergies" a-t-il observé. L’important est de pouvoir offrir le service aux meilleures conditions tant pour les utilisateurs que pour le personnel.

À ce stade, la ville dispose d’un agrément pour l’accueil de 354 enfants dans ses crèches. L’organisation du travail est planifiée de semaine en semaine, voire de jour en jour pour coller au plus près des besoins.

C’est son collègue Xavier Desgain en charge des Bâtiments qui a apporté des précisions sur les projets de rénovation. La moitié des infrastructures ont déjà bénéficié de modernisations en profondeur. La crèche Emile Idée sera réaménagée l’an prochain, celle de Charleroi ville (Dourlet) le sera en 2024.