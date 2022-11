Courcelles : grand retour des féeries de Noël

C’est un des rendez-vous les plus attendus de la vie courcelloise qui fait son grand retour en cette fin d’année. Après deux années de suspension pour cause de pandémie, les féeries courcelloises sont de retour sur la fraîchement rénovée place Roosevelt, en plein centre-ville.

Cette 8è édition offrira aux visiteurs habitués de découvrir quelques changements notamment à cause de la crise énergétique mais toujours dans le but de faire passer un agréablement moment aux familles et amis.

En flânant dans les allées, les visiteurs retrouveront les plaisirs de la bouche (vin chaud et chocolat chaud, confiseries, crêpes sans oublier raclette, tartiflette et pékets…) mais aussi des produits d’artisans (objets de décorations, bijoux,…), une large variété d’articles cadeaux à mettre sous le sapin, le tout dans une ambiance conviviale.

La sobriété énergétique comme maître mot

Les changements de cette édition concernent principalement le désir des autorités communales de veiller à la consommation d’énergie dont les prix atteignent des sommets. Pour exemple, la traditionnelle patinoire sera remplacée par une piste de roller, moins énergivore. En effet, la commune souhaite limiter les coûts financiers tout en garantissant une activité “hors du commun” et accessible pour toute la famille. Les décorations de Noël (au led) seront quant à elles maintenues mais avec une diminution de temps d’éclairage afin de garantir la magie de Noël pour tous.

En passant à 7 heures d’éclairage par jour au lieu de 10, c’est une économie de près de 400 euros qui sera faite avec un coût total de plus ou moins 600 euros sur l’ensemble des fêtes.

De nombreuses activités, animations et spectacles de qualité vont égayer le centre courcellois et les festivités commenceront fort avec l’Orchestre Zenith, le 9 décembre lors de l’inauguration.

Parallèlement au marché de Noël, la commune organise un grand concours des plus belles décorations à destination des citoyens et des commerçants du 16 décembre 2022 au 3 janvier 2023. Afin de donner un esprit de Noël dans les rues, la Commune placera des sapins naturels que les citoyens pourront décorer à leur guise.

“Je suis heureux que nos féeries reprennent vie après deux ans d’attente suite au covid. Toutefois, cette année, en raison de la flambée des prix énergétiques, nous avons conjugué brillance et sobriété en cette période de Noël. Nous avons fait le choix de remplacer, entre autres, la patinoire par une piste de roller tout en gardant une dimension féerique pour ce marché de Noël qui reste l’un des éléments forts de l’attractivité du centre-ville courcellois” Joël Hasselin, Echevin des fêtes. Et de la députée bourgmestre Caroline Taquin de conclure, “Sobriété énergétique oblige, nous avons dû prendre des décisions pour réduire le coût énergétique lors de notre marché de Noël. Mais nous n’allons pas tomber dans la morosité durant les fêtes et nous voulons éviter de plomber davantage le moral de la population et de nos commerçants qui ont déjà assez souffert. C’est pourquoi nos décorations lumineuses ‘Led’seront maintenues lors de la période des fêtes de fin d’année”