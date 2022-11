Charleroi: tout ce que vous ne savez pas sur le SIDA

Le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le SIDA, aussi appelé VIH (AIDS/HIV en anglais). L'occasion pour la Plateforme Prévention Sida de poser ses valises au centre-ville de la métropole carolorégienne pour sensibiliser sur deux points essentiels : non, le Sida n'a pas disparu - et non, il ne faut pas discriminer celles et ceux qui le portent.

D'abord sur les infections : 781 cas ont été diagnostiqués en Belgique en 2021, et 30% de ces infections VIH ont été diagnostiqués tardivement, empêchant toute prise en charge (si un traitement est fait dans les 72 heures maximum, on peut éviter une infection). "Non, le VIH n'a pas disparu et non, il n'est pas toujours facile de vivre en ayant étant séropositive ou séropositif", explique l'échevine de la Santé Alicia Monard (PS) : Le service santé de la Ville de Charleroi, l'asbl IST-Sida, le centre Ener'J, la maison Arc-en-Ciel et le planning familial La Bulle se sont réunies avec la plateforme sur le boulevard Tirou à côté de Rive Gauche. Quelques stands et un bus à double étage accueillent les passants.

La prévention contre le Sida et la lutte contre les discriminations à Charleroi ©VAN KASTEEL

Dans le bus, cinq animations sont prévues. C'est ludique, interactif et on apprend plein de choses. Comment bien mettre un préservatif, d'abord : porter un préservatif suffit d'ailleurs à empêcher les infections au VIH. Et s'il craque, la personne séropositive prend normalement un traitement (une pilule tous les jours à heure fixe aujourd'hui, mais des études sont en cours pour des injections quelques fois par mois à la place) qui permet d'éviter toute contamination en baissant la charge virale à tel point que même un test ne détecte pas la présence du virus. Et si le traitement n'est pas pris ou mal pris, il est possible si on agit dans les 72 heures de prendre un traitement d'un mois, aussi des pilules, pour stopper le début de la contamination et - si tout va bien - "tuer" la contamination immédiatement dans son corps et éviter que la maladie ne s'installe. Enfin, des tests (autotest immédiat ou analyse en laboratoire qui prend quelques jours) permettent de s'assurer que le VIH est parti ou qu'il est sous contrôle, selon les cas.

Cependant, malgré ces avancées scientifiques, il existe toujours des discriminations contre celles et ceux atteint.e.s du Sida. Ne pas approcher le bébé de proches "pour ne pas le contaminer", être viré de son cercle d'amis, de son boulot, de son couple, par peur de la contamination, etc. Il faut donc savoir ce qu'être séropositif signifie et comment le VIH se transmet. D'abord, avec un traitement, le Sida n'est pas transmissible. Ensuite, même sans traitement, il ne s'attrape que par le sang, le liquide vaginal, le liquide préséminal et le sperme, et le lait maternel. Pas par la salive, par exemple. En général un préservatif suffit donc lors de relations sexuelles, même sans traitement.

Pour lutter efficacement contre la discrimination, il faut aussi savoir qu'une personne séropositive qui prend son traitement est en bonne santé, n'est pas à risque, fait aussi bien son travail ou sa pratique du sport que n'importe qui d'autre, peut avoir des enfants séronégatifs, etc. "Des gens disent que ce n'est pas une maladie anodine, c'est vrai", remarque un bénévole d'Ex-Aequo, "mais je dirais tout de même que c'est moins lourd à porter que le diabète, par exemple : c'est une pilule tous les jours, comme une vitamine. Au niveau de la vie quotidienne, aujourd'hui ça n'a pas d'impact. Il ne faut évidemment jamais arrêter son traitement, qu'on devra prendre à vie. Il faut donc surtout éviter les discriminations, c'est ça le plus difficile à porter quand on est séropositif."