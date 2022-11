Fabrizzio Chirico rouvre “Le Délice du Jour”… à Chapelle-lez-Herlaimont !

Le chef Fabrizzio Chirico s’était fait un nom à Gerpinnes dès ses 19 ans, en ouvrant le Délice du jour au Bultia, et l’a tenu d’une main de maître durant 23 ans. Il a ensuite travaillé à la Table de la Manufacture Urbaine à partir de 2018, six ans durant lesquels il aura notamment reçu un 15/20 du Gault&Millau.

Il y a une dizaine de jours, il annonçait dans un message Facebook qu’il quittait la Table et le centre-ville de Charleroi pour “un retour aux sources”.

Il ouvrira, dès le 6 décembre, un nouveau restaurant : le Délice du Jour. Même nom qu’à Gerpinnes… mais ça sera cette fois à Chapelle-lez-Herlaimont, au 57 rue du chemin de fer. Soit dans le bâtiment qui accueillait le restaurant étoilé Adagio E Gusto, by Pouic-Pouic, avant son déménagement à Charleroi.

Le 57 rue du Chemin de Fer à Chapelle-lez-Herlaimont, où Fabrizzio Chirico ouvre le Délice du Jour en décembre 2022. ©Google Street

”C’est donc fait, nous réouvrons… Le délice du jour. Pas à Gerpinnes ni à Charleroi. Non, ailleurs, autrement, plus petit et à la fois plus grand. Bref, rien ne sera comme avant. Sauf notre envie de partager notre cuisine, nos passions et, nous l’espérons, nos talents”, écrit le chef sur les réseaux sociaux. Il tiendra le restaurant avec son épouse, la sommelière Sanaé Chergui.

”Ce sera une cuisine intuitive, en fonction des produits de saison, pour des menus gastronomiques avec choix. L’accord vin et met est fait par Sanaé avec nos fournisseurs habituels qui nous suivent depuis 20 ans”, indique Fabrizzio Chirico. Saint-Jacques, bar, chevreuil, pigeonneau : Les prix sont affichés sur la page Facebook du restaurant : de 42 à 85 € le menu (3 à 6 services), sans les vins. “On espère réattirer la clientèle qu’on avait perdue de vue quand on a quitté Gerpinnes, peut-être retrouver des gens de Charleroi, et on se rapproche de tous nos clients de la région du Centre et de Chapelle. L’emplacement nous permet désormais d’avoir des places de parking, ce qui permettra d’attirer plus facilement la clientèle de Gosselies pour les lunchs, plus facilement qu’au centre-ville d’ailleurs puisqu’on n’est qu’à 10 minutes d’autoroute, et on pourra aussi offrir un jardin et une terrasse durant l’été, à l’arrière de cette maison de maître pleine de caractère.”

Le couple signale que les réservations sont déjà ouvertes : 0472 76 38 31/ledelicedujour@gmail.com/Facebook – Le délice du jour.