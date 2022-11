Un Burger King ouvre à Gosselies sur la N5

Le quatrième Burger King de la région de Charleroi va ouvrir ses portes dans deux jours : ce sera à Gosselies, le long de la N5, sur l’avenue des États-Unis face à l’ancien site de Caterpillar qui accueillera dans quelques années le parc d’attractions Legoland.

Le fast-food fera 425m² (100 places) avec une plaine de jeux intérieure pour les enfants. Il est équipé d’une terrasse extérieure pour les beaux jours et un drive-in est également prévu. Le Burger King de Gosselies sera ouvert de 10 heures à minuit du dimanche au jeudi et de 10h30 à minuit le vendredi et le samedi. Le drive-in prolongera jusqu’à 1 heure du matin les vendredis et samedis.

25 emplois ont déjà été pourvus pour l’ouverture du fast-food le 30 novembre 2022, mais il reste des postes à pourvoir (burgerking.gosselies@gmail.com).