Collecte de déchets en Pays de Charleroi: attention au report de la Saint-Eloi

Le personnel de l’intercommunale de traitement des déchets respecte, par tradition, la fête patronale de la Saint-Eloi. Ce jeudi premier décembre, il n’y aura donc pas de collecte. Il est demandé aux usagers d’être attentifs et de ne pas sortir leurs sacs, collecteurs rigides et conteneurs pour les collectes sélectives, ce mercredi soir ou ce jeudi, tôt le matin.

Ces collectes sont reportées à samedi, le 3 décembre 2022. Les déchets doivent donc être présentés sur les trottoirs ce vendredi, à partir des heures prévues dans les différents règlements communaux ou suffisamment tôt, samedi matin. Les zones Tibi concernées par ce report sont: Couillet, Marcinelle et Ransart, pour les sacs blancs ; Châtelet et Châtelet 2, pour les sacs blancs et les sacs verts ainsi que Farciennes et Pironchamps, pour les conteneurs gris et verts. Deux collectes sélectives sont également impactées par ce report: il s’agit de l’enlèvement des sacs PMC, à Farciennes et à Châtelet 2.

Au-delà, et pour rappel, l’ensemble des services de l’Intercommunale Tibi, en ce inclus les Recyparcs, seront donc à l’arrêt, ce jeudi premier décembre, pour célébrer la fête patronale de la Saint-Eloi.