Courcelles : vitesse et poids lourds font de ce quartier un enfer, la commune teste de nouveaux aménagements

Depuis des années, les riverains du quartier de la rue de Binche et l’avenue de Wallonie se plaignent. De nouveaux aménagements de mobilité et de sécurité sont prévus.

Avec la proximité des zonings et la situation du quartier de la rue de Binche et de l’avenue de Wallonie à Courcelles, les habitants souffrent de la vitesse excessive des voitures et du trafic des poids lourds. Depuis des années, ils s’en plaignent. Les accidents sont également nombreux. Et ce n’est pas que l’autorité communale ne les écoute pas, loin de là. C’est que jusqu’ici, rien ne fonctionne.

En 2018, l’alors nouvelle conseillère en mobilité de la commune et un inspecteur du SPW ont étudié le quartier, et fait placer des bacs à fleurs, des nouvelles places de stationnement sont tracées au sol et les priorités de droite sont rétablies. Objectif : faire ralentir les véhicules et inciter les camions à passer ailleurs. En 2019, des tronçons sont mis en sens unique. En 2021, l’avenue de Wallonie et la rue de Seneffe sont mises totalement à sens unique, et des ralentisseurs sont installés… mais les riverains sont mécontents, d’après la commune qui fait le déroulé de l’historique sur son site. “Malheureusement, impossible de placer un portique parce qu’il faut que les véhicules d’urgence puissent passer, et il n’est pas non plus possible d’effectuer une surveillance policière 24h/24”, peut-on lire.

En août 2021, un nouvel arrêté est pris : les voitures peuvent circuler dans les deux sens, mais les rues sont mises en sens unique pour les camions. “Le problème que nous rencontrons depuis cette dernière mesure, c’est que les usagers de la route ne respectent pas les mesures prises et déplacent sans cesse la signalisation mise en place à cet effet…”

C’est pourquoi, à partir du 2 décembre prochain (vendredi), des nouveaux aménagements seront installés. Le sens unique de l’avenue de Wallonie sera prolongé jusqu’à la rue du Nord, et la rue de Liège sera rouverte à la circulation, hors poids lourds.

Dans les prochains mois, d’autres aménagements suivront : l’avenue de Wallonie sera totalement rénovée, et la commune en profitera pour installer une piste cyclable et des ralentisseurs. “Une partie de la rue du Nord sera mise en sens unique pour permettre aux riverains de se stationner, et la zone de stationnement à la rue de Seneffe sera repositionnée”, indique encore la commune. Enfin, avec la zone de police des Trieux, Courcelles espère être sélectionnée comme “commune pilote” pour installer un lidar spécifique pour les poids lourds, “afin de faire respecter l’interdiction de circuler”.

”Nous ne lâcherons pas le morceau tant que la meilleure solution soit trouvée”, indique la bourgmestre Caroline Taquin en conclusion.