Les animaux de la SPA aussi auront leur Noël

Le traditionnel Noël des Animaux organisé par la SPA de Charleroi se tiendra cette année le vendredi 9 décembre (de 16 à 23 heures) et samedi 10 décembre (de 9 à 18 heures), dans les locaux du refuge de Mont-sur-Marchienne. Stand de rhum et péket, bar, petite restauration et récolte de dons de nourriture et cadeaux pour les animaux recueillis.

”Nous vivons une période extrêmement difficile. Sans aucun doute plus vécue depuis très longtemps”, indique le directeur Franck Goffaux. “Des chenils qui sont à saturation ; des saisies non-stop pour maltraitance et qui occupent nos loges pendant des mois ; une crise énergétique et financière, que nous connaissons tous, qui n’augure vraiment rien de bon dans les mois à venir, avec une hausse d’abandons peut-être sans précédent. Ils comptent vraiment sur vous !”