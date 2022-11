Une comédie de science-fiction, “La Tête dans les Étoiles”, cherche des figurants

Pour le film français “La Tête dans les Étoiles”, en cours de production, des figurantes et des figurants sont recherchés entre le 8 et le 23 décembre à Charleroi et/ou Namur pour un ou deux jours de tournage. Le service est défrayé à hauteur de 55 €/jour.

Hommes et femmes entre 18 et 60 ans, “de différentes origines ethniques” précise l’annonce, sont recherchés pour figurer comme journaliste, employé, habitants, etc. Pour postuler, c’est sur l’adresse suivante : https://castprod.com/poste/casting-figurants-de-5-a-60-ans-pour-le-film-la-tete-dans-les-etoiles-realise-par-emmanuelle-gillibert-avec-hakim-jemili-francois-xavier-demaison-et-alice-pol/

Le film “La Tête dans les Étoiles” est réalisé par Emannuelle Gillibert, avec Hakim Jemili (notamment Docteur ? en 2019), François-Xavier Demaison (nominé aux Césars pour Coluche : L’histoire d’un mec, mais aussi Neuilly Sa Mère, le Petit Nicolas, …) et Alice Pol (Supercondriaque, Un plus une, Cézanne et moi, …). C’est une comédie de science-fiction française. Le pitch : “Ali, trentenaire de banlieue, vit encore chez sa mère avec sa fille de 8 ans. Flemmard, sans ambition particulière, il vivote grâce à des petits jobs de livreur de fast-food. À la suite d’une livraison, il va, par un accident du destin, se retrouver propulsé dans l’espace, à bord de la station ISS. La conquête spatiale s’apprête à écrire un chapitre surprenant et inédit de son histoire…”