Condamné pour tentative de meurtre sur son ex-compagne, il persiste dans la violence

Le lourd palmarès judiciaire de Renaud a débuté en 1998, devant un tribunal de la jeunesse. Cette année-là, a déjà porté des coups et provoqué des blessures. Le reste n’est pas plus réjouissant: rébellion en 2002, tentative de meurtre avec sept coups de couteau sur son ex-compagne et viol en 2005, etc. Il y a encore quinze jours, Renaud a écopé d’une peine de trois ans de prison par défaut. D’après le tribunal correctionnel de Charleroi, l’homme violent a commis une violation de domicile, a détruit du mobilier et frappé sa belle-fille. "C’était la cavalcade à Fleurus, j’étais sous l’influence de l’alcool et je me suis disputé avec ma compagne. Sa fille s’est interposée et voilà", confirme celui qui comparaît détenu après avoir formé opposition au jugement.

Encore des coups sur sa compagne

Outre cette première scène de violence, Renaud fut également condamné pour une scène de coups et blessures sur sa compagne, ainsi que pour le port d’un couteau à cran d’arrêt. "Nous avons des disputes fréquentes dans notre couple, mais nous sommes toujours ensemble", indique Renaud, pour qui la prison s’avère être "un enfer".

Pour la substitute Pied, Renaud est un cas désespéré, voire "irrécupérable". En témoignent les nombreuses mains tendues obtenues par la Justice qu’il n’a pas saisies.

Si Renaud jure désormais vouloir tout faire pour arrêter sa consommation d’alcool et revenir sur le droit chemin, le parquet n’y croit plus. La meilleure preuve ? Un nouveau dossier, ouvert en septembre dernier. "Il a été présenté à un juge d’instruction qui lui a octroyé des mesures alternatives pour des coups sur la même victime", souligne la substitute Pied.

Que faire ? Confirmer la peine de 3 ans de prison, estime le parquet. Pour Me Bertrand, conseil de Renaud, ce dernier est encore récupérable via une peine de probation autonome. "Je pense qu’il y a moyen de le remettre sur les rails." Jugement dans deux semaines.