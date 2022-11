Des travaux au centre-ville de Châtelet : “le pré-aménagement de la grande rénovation urbaine”

Cette semaine, la statue de Pierre Paulus, le banc et la haie du centre-ville de Châtelet ont disparu. Dans les rues et entre voisins, on s’interroge sur la raison de ce petit chantier : s’agit-il, enfin, du lancement du grand chantier de la rénovation urbaine qui va totalement changer le visage de Châtelet avec une injection de 50 millions d’euros et l’implantation d’un nouveau plan de mobilité ?

”C’est dans ce sens-là, oui. Enfin, c’est un pré-aménagement. Et il y a aussi une question de rénovation sur la statue”, nous répond l’échevin de l’Urbanisme, Marc Vandenbosch (PS). Il ne s’agit pas en tant que tel la lancée officielle des travaux de rénovation urbaine : les marchés publics ont été lancés et devraient être attribués dans les prochains mois, avec des travaux potentiels “au retour du beau temps”.

Mais c’est un premier pas concret. “Il y a déjà eu le plan lumières, qui était la première phase”, corrige l’échevin. “On doit continuer aussi sur le projet de la cour Minet, entre la rue des Brasseurs et la rue Nouvelle, mais on a découvert de la pollution, des essais de sol doivent être faits pour en vérifier l’origine et l’importance.”

Le dossier de rénovation urbaine, dont il est question depuis une dizaine d’années déjà, est en tout cas sur les rails.