Quatre héros sortent une mère et trois enfants d’un incendie à Wanfercée-Baulet

Un terrible drame a pu être évité ce mercredi soir grâce à l’intervention courageuse de quatre hommes qui ont entendu appeler au secours. C’est à Wanfercée-Baulet, rue du Baty, que l’histoire se déroule.

Alors qu’ils étaient en train de fêter la Saint-Eloi, les quatre compères ont entendu crier. Pensant d’abord à une bagarre dans les rues fleurusiennes, ils ont fini par entendre plus distinctement les mots “Au secours” et “à l’aide”. Ils sont alors sortis… et ont vu une habitation proche en proie aux flammes.

Au premier étage, une femme en panique. À côté d’elle, trois enfants en bas âge. Et tout le rez-de-chaussée en feu, avec une fumée âcre qui se répandait partout insidieusement. Les victimes s’étaient réfugiées à l’étage de leur maison après le début de l’incendie, qui les empêchait de sortir du bâtiment, les piégeant à l’intérieur.

Quatre hommes ont sorti une famille des flammes, rue du Baty à Wanfercée-Baulet (Fleurus), le 30 novembre 2022. ©FVH

Les quatre hommes ont immédiatement été chercher une échelle et ont entrepris de secourir leurs voisins sans attendre l’arrivée des pompiers. Pendant que l’un tenait l’échelle, un est monté à l’étage pour passer les enfants à un troisième qui se tenait à mi-hauteur, et au 4e qui attendait en bas pour réceptionner les victimes. Une fois les enfants et la femme sortis du pétrin, ils ont pu souffler.

Les secours sont arrivés rapidement. Les pompiers de Sambreville et de Jumet, accompagnés de deux ambulances et d’un SMUR. La femme a été transportée à l’IMTR, hôpital des grands brûlés, pour des brûlures au 2e et 3e degrés. Un des enfants a également été emmené en milieu hospitalier pour une intoxication aux fumées.