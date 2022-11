Sambrinvest, fonds d’investissement capital-risque, a “créé ou soutenu 6 500 emplois” cette année

Sambrinvest est un fonds d’investissement basé dans le zoning de Gosselies aujourd’hui, en train de construire son nouveau siège sur les quais de Sambre à Charleroi. Né d’un partenariat public-privé, le fonds qui se présente comme “le partenaire financier des PME de Charleroi” a près de 200 millions d’euros “sous gestion” et 305 entreprises dans son “portefeuille d’investissement”.

En 2021-2022, 72,4 millions d’euros ont été investis. Ou en tout cas des décisions d’investir ont été prises. Cela représente 305 entreprises (PME, PE et ME), via une entrée au capital, des prêts, des leasings, des investissements dans d’autres fonds ou dans de l’activité immobilière, comme la construction de la future megafactory d’Aerospacelab à Charleroi, qui deviendrait l’usine numéro 1 en Europe pour la construction de satellites. “Sur ces 72,4 millions investis en 2022, 86 % sont à risques élevés ou moyens”, indique un communiqué de presse de l’invest. Cet argent est principalement destiné aux secteurs “Life science” (25 %), “Digital” (10 %) et “Engineering” (10 %), le reste concerne des entreprises dites “généralistes”, qui ne rentrent pas dans ces secteurs définis comme prioritaires pour, un, la croissance du portefeuille de Sambrinvest - et deux, du secteur économique de la région carolo.

Est-ce que ça marche ? Eh bien, 42 nouvelles entreprises sont entrées dans le portefeuille en 2022, 31 en sont sorties (29 ont remboursé leur prêt ou racheté leur capital, 2 ont fait faillite). Le total des 305 entreprises représente un total de 6 511 emplois directs, créés ou soutenus.

”Après un second semestre 2021 marqué par la fin de la crise sanitaire, des taux d’intérêt très faibles et une forte relance économique post-covid, le 1er semestre 2022 a connu de fortes perturbations économiques, conséquences conjointes de guerre en Ukraine, de la crise énergétique et du manque de matières premières et autres composants indispensables aux processus de production. Une forte hausse des prix et un niveau d’inflation record depuis les années 80 sont venus plomber l’économie mondiale. C’est dans ce contexte (crise énergétique, remontée des taux et consommation intérieure en diminution) que Sambrinvest s’active pour soutenir les entreprises qui doivent faire face à ces nouvelles réalités”, précise l’Invest.