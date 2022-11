Un mauvais coup aux lourdes conséquences

Au départ, cela devait être une soirée festive pour Guy. Mais finalement, cette soirée du 29 janvier 2017 a encore des répercussions sur sa vie actuelle. Ce soir-là, après une mauvaise blague d’un ami, Guy a reçu un coup direct en pleine joue, de Florent. "Je me suis disputé avec ma compagne, en dehors de la soirée. J’ai lancé son téléphone et quand elle s’est abaissée pour le ramasser, un homme lui a dit “ne t’abaisse pas comme ça devant moi.” Je lui ai porté un coup et je suis parti en courant parce que ses deux amis voulaient me frapper", confie le jeune homme âgé de 19 ans à l’époque.

À la suite de sa chute au sol, Guy a été contraint de se faire rapidement opérer de la clavicule. Après plus de 60 séances de rééducation, l’homme souffre encore. "Il rencontre des difficultés dans son travail au quotidien. Il a eu plus de quatre mois d’incapacité de travail, alors qu’il essayait simplement d’apaiser les choses entre les deux hommes à la suite d’une mauvaise blague", argumente Me Guillaume Bourlet, à l’origine de la citation directe.

Face à la lenteur de l’avancée du dossier, l’avocat carolo n’a pas eu d’autres choix que de prendre les choses en main en lançant une citation directe contre Florent. Compte tenu de l’écoulement du temps, le parquet estime qu’une simple déclaration de culpabilité suffirait à sanctionner la réaction déplacée de Florent. Ce à quoi ne s’oppose pas la défense. Jugement début janvier 2023.