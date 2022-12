Anne Prignon n’est plus CEO de Sambrinvest : un départ annoncé

Après 15 années en tant que CEO du groupe Sambrinvest, Anne Prignon cède la direction générale du groupe Sambrinvest à Grégoire Dupuis à compter de ce 1er décembre 2022. “Le Conseil d’administration remercie tout particulièrement Anne Prignon son travail au sein de l’Invest”, indique le fonds d’investissement carolo par voie de communiqué.

Ce remplacement était prévu de longue date, depuis un an déjà, en vue de la retraite d'Anne Prignon. Actif en tant que COO ces derniers mois au sein du groupe, Grégoire Dupuis a pu prendre connaissance des dossiers en travaillant avec sa prédécesseure. “Les défis et challenges sont nombreux ; les prochains mois seront mis à profit pour formaliser les priorités stratégiques du groupe pour les années à venir”, dit-il. Sambrinvest gère un portefeuille de près de 200 millions d’euros, dans 305 entreprises (PME et TPE) et s’est engagé dans plus de 70 millions d’euros d’investissements (entrée au capital, prêts, leasing) en 2022.

Sambrinvest, fonds d’investissement capital-risque, a “créé ou soutenu 6 500 emplois” cette année

Consultant financier et contrôleur de gestion en Belgique et à l’étranger, Grégoire Dupuis est revenu à Charleroi en 2019 pour participer à la création de Charleroi Entreprendre, et conseiller la Sogepa (public) pour le Master Plan “Porte Ouest” et le futur “quartier du futur” de la Défense belge à Charleroi. Il est entré à Sambrinvest (public-privé) en février 2022.