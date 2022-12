Un dispositif de mise en protection des victimes de harcèlement de rue est en place depuis près d’un an. Premier bilan et perspectives.

"Ask for Angela": un dispositif contre le harcèlement de rue à Charleroi

Dix mois après l’adoption de sa motion contre le harcèlement en rue, le MR de Charleroi vient de demander par la voix de son chef de groupe Nicolas Tzanetatos une évaluation de l’action "Ask for Angela" mise en place sur le territoire. Ask for Angela...