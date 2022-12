”9 demi-jours chrono” : un jeu de société contre le décrochage scolaire

Tout le principe, c’est de lutter contre le décrochage scolaire. Soit la situation d’un jeune soumis à l’obligation scolaire mais qui n’est ni scolarisé dans un établissement ni ne suit des cours à domicile, en “décrochage”. Mis en place par les travailleurs sociaux de l’AMO Pavillon J avec les jeunes du quartier, le jeu doit servir d’outil pédagogique pour conscientiser les jeunes sur la problématique du décrochage, et leur donner des pistes de réflexion et de solution.

”Vu l’intérêt suscité par le jeu et les discussions constructives qu’il a suscitées, l’idée d’un projet concret s’est immiscée dans les esprits”, indique l’ISPPC, dont le pôle Enfance et Adolescence s’implique dans la lutte contre le décrochage notamment via ses trois Actions en Milieu Ouvert (AMO). “Les travailleurs sociaux ont répondu à un appel à projet de la Fédération Wallonie Bruxelles pour obtenir un subside. C’est l’infographiste de la cellule communication de l’ISPPC qui a réalisé tous les visuels, mais il fallait des fonds pour fabriquer le jeu et le transposer sur Android.”

Cinquante exemplaires ont été imprimés, ils sont mis à disposition des institutions et organismes amenés à travailler avec des jeunes scolarisés mais en proie à des difficultés : écoles, AMO, centres PMS, services résidentiels, prévention santé, etc.