Charleroi : grande opération de solidarité le 21 décembre

Pour les organisateurs, la quatrième édition du Village Solidaire est plus qu’une nécessité. “Cette année encore plus que les précédentes nous nous devons d’être solidaires. Cette affirmation, nous l’utilisons depuis la 1re édition du Village Solidaire. Mais force est de constater que plus le temps passe, plus la situation économique de nombreux foyers devient de plus en plus critique, les obligeant à choisir entre se nourrir, se soigner ou encore se chauffer… Certains n’ayant même plus de logement”, nous explique-t-on du côté du Centre d’Action Laïque de Charleroi.