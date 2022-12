David met un coup de boule à sa compagne: "je me suis vite rendu compte de ma connerie et j'ai appelé la police"

Les plus pessimistes diront que la remise en question opérée par David concerne des faits qui ont seulement eu lieu il y a à peine un mois. Les plus optimistes, eux, veulent croire que David a bel et bien changé depuis la scène de violence. Ce mercredi matin, l’homme qui vient de fêter son 40e anniversaire admet avoir asséné un violent coup de boule à sa désormais ex-compagne.

"Nous avions bu tous les deux, et il y a eu des paroles blessantes. La situation a dégénéré et quand j’ai mis le coup, je me suis vite rendu compte de ma connerie et j’ai appelé la police", confirme le prévenu qui a directement partagé ses regrets aux policiers. Pour sa première comparution devant un tribunal correctionnel, David espère obtenir une mesure de faveur. D’après le parquet, des conditions probatoires doivent lui être imposées. Non seulement pour la consommation d’alcool, mais aussi pour la consommation de produits stupéfiants.

Le prévenu ne s’oppose pas à respecter des conditions durant un délai d’épreuve fixé par le tribunal, tout en précisant ne plus connaître le moindre problème avec l’alcool et les drogues. Jugement en janvier 2023.