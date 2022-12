Farciennes : il braque pour éponger sa dette

En l’espace de trois petits jours, Khalid a tenté de se faire de l’argent facile pour éponger de lourdes dettes de jeu. Comment ? En commettant des braquages dans trois magasins et en faisant croire qu’il était armé d’une vraie arme de poing. Les 8 et 9 mai derniers, Khalid serait l’homme qui aurait tenté de repartir avec de l’argent dans un AD Delhaize et un Intermarché. Le 10 mai, en milieu d’après-midi, Khalid est signalé auprès de la police alors qu’il vient de commettre un vol au Lidl de Farciennes.

Un drôle de comportement

Ce jour-là, vers 16 h 50, l’homme poursuivi devant la justice ne conteste pas être entré dans le magasin, avoir obtenu le contenu de deux caisses et s’être dirigé avec la gérante vers le coffre-fort du magasin. Au total, le trentenaire est parvenu à voler 8 304 euros ! Si un pareil fait reste un épisode traumatisant pour les victimes, ces dernières ont plutôt été interpellées par le comportement particulier du braqueur. "Lors du braquage, il a tapé la discussion avec certains clients et a voulu faire des vidéos Snapchat et des pompes au sol", rapporte le substitut Henry. Poli, Khalid a même souhaité "une bonne soirée" à tout le monde avant d’embarquer dans sa Chevrolet.

Grâce à un client, gazé à coup de déodorant pour laisser fuir Khalid, la plaque d’immatriculation de la voiture a pu être balancée à la police. Le reste de la scène se déroule à grande vitesse sur la route de la Basse Sambre (N90), quand les policiers retrouvent la trace du braqueur. Une course-poursuite se déclenche. "Pris en chasse, il a accéléré et adopté une conduite dangereuse en montant sur les trottoirs, en dépassant par la gauche et la droite, en roulant à contresens et en forçant le passage."

De la détention de cocaïne et de cannabis

Ce n’est que grâce à un ennui mécanique que Khalid doit abandonner sa voiture et tente, en vain, de semer la police à pied. En chemin, ce dernier tente de se débarrasser d’un sac transparent et d’une sacoche contenant une partie du butin volé au Lidl, ainsi que 25 g de cocaïne et plus d’un gramme de cannabis. Ce jeudi après-midi, Khalid jure que les drogues ne lui appartiennent pas. "Il y avait un groupe de jeunes là où j’ai été interpellé. J’ai demandé que l’on fasse une analyse ADN pour prouver mon innocence, mais ce ne fut pas le cas", explique-t-il. Pareil pour les deux premières tentatives de vol. "Non, ça ce n’est pas moi. Je travaillais ces jours-là."

Si Khalid a agi de la sorte au Lidl, c’est à cause de sa "drogue". "J’étais un joueur et j’avais demandé 20 000 euros à prêter à des Albanais. Ils sont venus me menacer à plusieurs reprises et j’ai pété les câbles. J’ai fait le coup sans le préparer", confie l’homme détenu à Jamioulx. Pour le parquet, Khalid doit être condamné à minimum 6 ans de prison. Et c’est bien lui l’auteur des deux premiers faits. "Les vêtements utilisés lors des trois faits sont identiques, le mode opératoire est similaire ainsi que la manière de tenir l’arme et les lunettes utilisées", précise le substitut Henry.

Me Lepied, à la défense, plaide, elle, un sursis probatoire pour l’entrave méchante à la circulation et le vol commis au Lidl. Pour le reste, c’est un acquittement qui est sollicité. "La description de l’auteur des deux premiers faits ne correspond pas à mon client", commente l’avocate. Jugement le 15 décembre.