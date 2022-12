Un dealer pincé par la police sur le parking du Grand hôpital de Charleroi

On le sait, la police de Charleroi et le parquet se montrent particulièrement intransigeants et vigilants dès que l’on parle de lutte contre les produits stupéfiants. Déployés sur le terrain, les policiers carolos scrutent le moindre comportement interpellant pour agir. Le 30 mai dernier, manque de bol, c’est tombé sur Mostafa. Sur le parking du site Notre Dame de Charleroi, le prévenu a adopté un comportement suspect en accostant un homme. Interrogé, ce dernier a confirmé s’être vu proposer une boulette d’héroïne par le dealer.

Ce jeudi après-midi, l’homme en séjour illégal a agréablement surpris tout le monde en avouant les faits. "Je n’avais pas de revenus et j’ai fait ça pour manger. Je n’ai trouvé que ça pour essayer de m’en sortir." Une peine de 30 mois de prison est requise contre le détenu, en état de récidive et tout récemment condamné pour avoir planqué de la drogue dans la poussette de son enfant.

Me Pierre Denis, à la défense, espère un sursis pour son client. Jugement dans deux semaines.