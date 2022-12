Charleroi: l'industriel Alfred Grosjean se raconte à livre ouvert

Au fil d’une trentaine d’entretiens et de 42 heures d’enregistrement, le patriarche s’est livré à l’auteur et scénariste Manuel Verlange, d’origine nantaise. Dans ce livre aux allures de roman paru aux éditions Academia, il raconte l’épopée de sa vie. Une vie de travail acharné. Une vie durant laquelle cet autodidacte parti de rien a embarqué dans des aventures fascinantes: celle des charbonnages et de leur démantèlement, celle de la sidérurgie à froid avec Albert Frère et Jean Gandois, celle de la valorisation des déchets métalliques avec Comet Sambre, la filière traitement et recyclage du groupe.

Albert Grosjean a, depuis, et de manière bien compréhensible, passé la main à ses descendants: son fils Philippe est aujourd’hui à la tête des 29 entreprises familiales. L’espoir est de transmettre les clés aux petits-enfants et arrières petits-enfants. À de rares exceptions près, les existences connaissent des hauts et des bas: l’industriel a connu la disette, traversé la deuxième guerre mondiale pendant l’enfance, connu des drames familiaux dont la perte d’un fils. Son goût immodéré du travail, son sens de l’observation l’ont amené à inventer sans être ingénieur, à construire sans être architecte, comme il l’a confié lors d’une rencontre organisée au Bois du Cazier plus tôt ; cette semaine. Il y a, bien évidemment, présenté biographie et en a livré quelques grandes lignes de force. À la faveur de ce petit "talk-show" animé par le journaliste et auteur Marcel Leroy, Alfred Grosjean est revenu sur des tranches de vie et des anecdotes: sa première expérience au volant d’un camion Bedford alors qu’il n’a que 15 ans, son tempérament téméraire, son amour pour les siens.

Cet entrepreneur dans l’âme appartient à la lignée des grands industriels qui ont su résister aux sirènes de la finance spéculative. C’est un modèle pour les jeunes générations.

Le livre (340 pages) est enrichi de témoignages de ses enfants. Il est proposé à la vente au prix de 30 euros.