Charleroi: une mise au point sur la propreté publique

Souvent, des amalgames sont faits entre salubrité et gestion des espaces verts. Depuis 2018, Tibi a progressivement repris en charge l’intégralité des missions de nettoyage des voiries communales dans les cinq districts de l’entité. Cela comprend le travail de balayage, l’évacuation des déchets abandonnés en rue ainsi que l’enlèvement des dépôts clandestins. Les abords de ring ainsi que les surfaces situées en dessous des viaducs et ouvrages ne relèvent pas de sa compétence, mais de celle exclusive du Service Public de Wallonie qui mène ponctuellement des actions. Quant aux venelles, sentiers et cheminements du Ravel, leur nettoyage est du ressort de la Ville, comme le maintien en état de propreté des parcs et squares, ainsi que des terrils: c’est l’ancien service Propreté qui s’y colle, un service rebaptisé QEVD pour Qualité des Espaces Verts de Détente. Vidange des corbeilles, ramassage des dépôts clandestins, désherbage, détagage, évacuation des encombrants et préservation des bâtiments communaux: tout cela est de sa responsabilité.

Concrètement, QEVD entretient environ 170 zones fixes sur le territoire communal, hors sentiers, venelles et terrils. Les équipes d’intervention se composent d’un chef de bureau technique, de 2 brigadiers et de 20 ouvriers. En complément de ces effectifs, la Ville possède un marché d’entretien des espaces verts (taille de haies, tontes de pelouse, fauchages, débroussaillages), un marché d’abattage et de tailles des arbres et un marché portant sur le nettoyage des anciennes concessions funéraires dans les cimetières municipaux.