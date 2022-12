Nouveaux locaux et belles perspectives pour l’Agence Immobilière Sociale du Sud-Hainaut

Concilier les intérêts des propriétaires de logements et les besoins de locataires à revenus modestes: c’est la vocation des agences immobilières sociales, dont celles du sud-Hainaut, née en 2014, avec l’engagement d’un médiateur social et d’un agent technique. La particularité de la structure est qu’elle gère à la fois l’accompagnement social des locataires et la gestion des biens que lui confient propriétaires privés ou publics. Avec cette formule, ceux-ci sont exonérés du précompte immobilier, déchargés de l’enregistrement...