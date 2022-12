16 300 € pour réparer la statue de Gaston et sa Fiat 509

C’était il y a un an : la statue de Gaston, sa Fiat 509 mal garée et un panneau d’interdiction de stationner avaient fait leur apparition sur la place Verte, au centre-ville de Charleroi. Mais moins d’une semaine après leur installation, la sculpture “à taille réelle” avait été vandalisée. Au fil des jours, les dégâts sont allés croissant : des coups de peinture à la bombe sont venus défigurer l’entrejambe du gaffeur et les vitres de la voiture, qui a aussi vu ses phares avant volés et les clenches des portières abîmées…