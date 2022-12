Charleroi : des radars aux abords des écoles

Depuis quelques jours des indicateurs de vitesse sont accrochés aux abords des écoles du grand Charleroi. Leur but, indiquer la vitesse des véhicules circulant dans les zones 30. “Nous avons déjà opéré des contrôles répressifs durant la semaine de rentrée des classes. On va essayer de faire se rendre compte aux conducteurs la réalité du 30 à l’heure. Une phase répressive suivra selon les résultats de cette phase éducative et préventive”, communique la zone de police de Charleroi.