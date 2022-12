Harcèlement et coups et blessures sur son ex-compagne : Vincenzo n’a pas accepté la séparation

Au lieu de faire profil bas et de laisser tranquille cette dernière, Vincenzo a adopté un comportement dérangeant et infractionnel. À plusieurs reprises, ce dernier a harcelé la victime. “Elle a notamment reçu plusieurs appels sur son téléphone et a vu le prévenu se présenter à son domicile. Il attendait même juste devant chez elle qu’elle revienne”, affirme le substitut Signor. Une scène de coups lui est également reprochée.

Déjà condamné pour harcèlement et coups et blessures, Vincenzo ajoutera plus que probablement une nouvelle ligne à son casier judiciaire. Un an de prison est requis à son encontre.