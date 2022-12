Ivre, Logan s'en prend violemment à ses proches

Ce lundi matin, Logan a dû s'expliquer sur les trois dossiers qui lui sont reprochés. « Au fur et à mesure qu'un dossier était bouclé, un autre arrivait avec plusieurs autres scènes. Le prévenu a continué et ne s'est jamais arrêté », explique-t-on du côté du ministère public. Outre ces nombreuses scènes de violence, Logan est également poursuivi pour un incendie, qualifié de volontaire. Mais le parquet estime que le caractère volontaire n'est pas prouvé par les éléments du dossier. « Il venait de s'enfuir de l'hôpital Van Gogh et s'est endormi avec une cigarette en main. » Trois mois de prison sont requis pour l'incendie involontaire.

Pour le reste, c'est une lourde peine de trois ans de prison qui est requise par le substitut Signor. Ce dernier estime (à juste titre) que cette peine doit être accompagnée par des conditions probatoires. Ce qui permettra à Logan de canaliser sa très forte dépendance à l'alcool, à l'origine des nombreuses scènes comme il l'a inlassablement répété en instruction d'audience. La défense va dans le même sens et propose un sursis probatoire pour celui qui a eu le mauvais exemple parental. « Il a simplement reproduit ce qu'il a vécu durant son enfance avec un papa alcoolique et violent », insiste Me Paridaens, l'avocate.

Jugement le 9 janvier.