Jethro, bel et bien auteur de coups sur sa compagne

Sans avocat, Jethro avait invoqué lui un tout autre scénario et endossé la cape du super héros pour protéger sa dulcinée. "Elle avait beaucoup bu. Elle avait tout cassé et elle voulait même casser la télévision. Alors, je l'ai placée sur le lit et je l'ai retenue pour éviter qu'elle se blesse avec les tessons de bouteilles qui se trouvaient au sol.".

Auditionné, ce dernier avait pourtant admis avoir asséné deux-trois fessées à la victime en la ceinturant, avant de finalement nier les faits et plaider un acquittement face à la justice. Condamné à 12 mois de prison, Jethro sera surveillé via un sursis simple de 3 ans.