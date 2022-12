Le porche d’entrée du cimetière de Marcinelle risque de s’effondrer

La raison pour laquelle l’entrée principale du cimetière est fermée a été donnée par l’échevin Mahmut Dogru (PS). “Le porche de l’entrée principale a été fermé préventivement, car une étude de stabilité a montré des signes de défaillance de l’édifice. Le porche étant classé, aucune intervention de consolidation ne pourra avoir lieu à court terme. Le dossier a été transmis à l’AWAP (Agence wallonne du Patrimoine, NdlR), qui ne s’est pas encore prononcée”, indique-t-il dans le bulletin des questions écrites du conseil communal.

Fermé pour éviter toutes blessures sur des visiteurs, et pas de réouverture d’ici peu, donc. “Néanmoins, nous avons pour projet de créer une entrée supplémentaire et pérenne dans le mur actuel, situé à gauche du porche. Il s’agit d’une opération simple qui peut être réalisée par le service Cimetières et qui ne devrait nécessiter qu’un “petit” permis”, ajoute l’échevin en charge.