L’opposition au jugement lui rapporte une mesure de faveur

Le 21 janvier 2021, Jérémy est entré de force dans le domicile de Pascal et a dégradé sa télévision. En cause ? Une dette impayée. “J’étais déjà allé chez lui à plusieurs reprises pour récupérer l’argent. Là, j’avais bu un verre et ça s’est mal passé. Quand il a ouvert la porte et qu’il m’a reconnu sous mon masque chirurgical, il m’a refermé la porte au nez”, expliquait le jeune homme qui avait opté pour une défense sans avocat.