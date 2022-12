Marchienne-au-Pont : Saint-Nicolas est venu rendre visite aux enfants sages

Pour l’aider dans sa mission de distribution, le saint patron des écoliers a pu compter sur des associations locales afin de choyer les bambins. “C’est un jour fort attendu. Non seulement par les enfants mais également les enseignants. Les voir sourire est un salaire en soi, ” explique émue la directrice. Si l’émotion est si grande et non dissimulée c’est que pour certains, la venue de Saint-Nicolas les bras chargés de cadeaux est un événement extraordinaire. “Les enfants sont vraiment gâtés grâce à la mobilisation des associations qui se sont coupées en quatre pour offrir des cadeaux et des sourires aux enfants. Sans elles, nous n’aurions pas pu faire tout cela. ”

Du côté de l’association des Récoltes Solidaires on est sur le pont depuis plusieurs jours afin de rendre ce jour exceptionnel pour les quelque 200 enfants de l’école marchiennoise. Les responsables Dolores et Caroline n’ont pas hésité à aller frapper aux portes d’œuvres philanthropiques de la région c’est ainsi que la bien nommée Œuvre Royale de la Saint-Nicolas, le Rotary Charleroi Sud-Est, l’équipe sociale de Montigny-le-Tilleul et le Kiwanis 1666 ont spontanément répondu présent. Leur précieuse contribution a permis à des enfants à qui la vie ne sourit pas tous les jours de recevoir cadeaux, fruits et friandises avant de poser pour la traditionnelle photo sur les genoux de Saint-Nicolas. “Nous avons été très touchés par le geste de ces associations qui permettent que les yeux des enfants brillent. Hélas, les enfants se rendent vite compte de ce qui ne va pas dans le monde, alors préservons le plus longtemps possible. ”

En pleine crise, les associations philanthropiques sont très sollicitées. À l’image de l’œuvre Royale de la Saint-Nicolas et du Rotary Charleroi Sud-Est, elles sont des dizaines dans la région à œuvrer en toute discrétion juste pour offrir une meilleure vie ou faire passer un moment inoubliable à des enfants de familles défavorisées.