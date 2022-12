La veille des faits, Honoré avait exprimé ses intentions en menaçant et en promettant de “faire du mal” au couple. Le lendemain, armé d’un couteau de cuisine planqué dans la poche arrière de son pantalon, Honoré est finalement passé à l’acte, dès le réveil de son rival touché par trois coups au niveau du cœur. Presque miraculeusement, Martial est parvenu à maîtriser son agresseur en attendant l’arrivée de la police. Gravement blessé et victime d’un pneumothorax, le nouveau compagnon a été contraint d’être héliporté jusqu’en milieu hospitalier.

Arrestation immédiate ordonnée

Poursuivi pour tentative d’assassinat, violation de domicile et le port d’un couteau d’une quinzaine de centimètres, Honoré ne contestait pas les deux dernières préventions. Pour la tentative d’assassinat, il jurait n’avoir eu aucune intention d’assassiner son rival amoureux et s’être rendu au domicile de son ex pour avoir des nouvelles de ses enfants après plusieurs jours de silence radio. Quant à la présence d’un couteau dans sa poche, Honoré affirmait que c’était pour se protéger, au cas où il venait à croiser la route de Martial. “Avant ça, j’avais eu quelques disputes avec lui et il m’avait menacé. C’était donc pour me protéger.” Savait-il donc qu’il risquait de croiser Martial ? “Non, je le jure, je n’étais pas au courant de leur relation et je ne savais pas qu’il était là.”

Le prévenu, qui prétendait avoir été le premier agressé, risquait une peine de quinze ans de prison requise par le parquet. Finalement, il s’en sort avec sept ans de moins, mais avec son arrestation immédiate ordonnée.