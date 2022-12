Précarité étudiante : une aide financière et des locaux à disposition pour l’enseignement provincial supérieur

Avec l’augmentation des prix, de l’énergie mais pas que, les étudiants les plus précaires voient leurs possibilités s’effondrer. “Entamer et réussir des études supérieures est déjà un emploi à plein temps, les étudiants ne devraient pas, en plus, se soucier de leurs dépenses liées aux augmentations des prix”, indique Eric Massin (PS), député provincial en charge de l’enseignement supérieur.