Viol et attentat à la pudeur sur sa nièce de 13 ans : sursis probatoire

”Oui, il y a eu un rapprochement. Nous étions proches, on se confiait l’un à l’autre. Il y a eu un bisou, la dernière fois que l’on s’est vu en allant faire un tour en 4x4 où elle s’est plainte de son beau-père.” C’est via ces mots que Jonathan, 39 ans, avait décrit la drôle de relation partagée avec sa nièce entre septembre et octobre 2019. Dès son retour de vacances avec Jonathan et la compagne de ce dernier, Sophie (prénom d’emprunt), la jeune adolescente, a adopté un comportement radicalement différent. “Elle était repliée sur soi, restait enfermée dans sa chambre et se montrait agressive”, précisait Me Amélie Roekaerts, partie civile. Le 22 octobre, la mère de la jeune fille dépose plainte, après la découverte de messages interpellant…