Benjamin crée de faux profils sur les réseaux sociaux et réclame des photos dénudées à des centaines de victimes

Pas que sur Instagram et Snapchat

Le mode opératoire du trentenaire est simple : ce dernier use de nombreux faux profils sur les réseaux sociaux (Daniela, Kenzo, etc.) pour chasser de jeunes proies sur quasiment l’ensemble des réseaux sociaux, et pas uniquement sur Instagram et Snapchat comme il le prétend. D’entrée, ce dernier demande des photos dénudées à ses jeunes victimes sous la contrainte et la menace. “Si tu ne fais pas ça, tu vas perdre tes amis et tu vas le regretter”, a notamment écrit le prévenu à l’une de ses victimes. “Une des mineures que je défends a eu des menaces de mort. Le prévenu a même créé d’autres faux profils de cousin/cousine à Daniela pour menacer la victime. Il a aussi menacé d’envoyer les photos à la famille ou aux amis pour en avoir plus”, précise Me Charles, tuteur ad hoc pour cinq des victimes de Benjamin.

Résultat : “une fois sur dix”, celui qui a également prétendu travailler dans la police pour parvenir à ses fins, a obtenu des photos et des vidéos dénudées de plusieurs mineures. Grâce à une plainte déposée par une maman qui est tombée sur les messages de Benjamin, une partie de son manège a pu être mise en lumière. “Nous savons qu’il y a eu 900 tentatives. Mais on a dû se limiter et arrêter l’enquête pour pouvoir poursuivre et condamner le prévenu”, admet à ce sujet le substitut Vervaeren.

Des tentatives de suicide, du harcèlement…

Me Frédéric Ureel, partie civile pour deux mineures, a orienté son intervention sur les graves répercussions subies par les jeunes victimes. L’une d’entre elles a notamment été victime de harcèlement scolaire à la suite de la diffusion des photos. “À deux reprises, elle a également tenté de se suicider en se coupant les veines. Elle a aussi refusé de se nourrir et fuguer à plusieurs reprises”, indique l’avocat. Des faits similaires ont déjà conduit d’autres jeunes filles à commettre l’irréparable, comme le rappelle le dossier de la jeune Maëlle, qui s’est donnée à la mort à la suite d’un harcèlement provoqué par la diffusion d’images dénudées dans son école de Jumet.

Ce mercredi matin, Benjamin ne conteste rien et affirme ne pas savoir que tout cela “était punissable. ” Ce dernier jure avoir désormais pris conscience de la gravité de ses actes et des répercussions subies par ses nombreuses victimes. “J’ai fait appel à deux centres pour me faire soigner. Je sais que les victimes ont eu des souffrances et je veux les indemniser jusqu’au dernier centime. Je ne vais plus sur les réseaux sociaux et je peux changer. ”

Pour le parquet, une peine de 8 ans de prison ferme serait une juste sanction. À la défense, Me Thomas Vincart propose un sursis probatoire de 5 ans avec une peine de prison, insistant sur la nécessité d’un suivi pour son client, comme suggéré par les experts. Jugement dans deux semaines.