Charleroi : le dispensaire pour animaux de la Fondation du Prince Laurent souffle sa première bougie

D’un point de vue financier les nouvelles sont bonnes puisque le dispensaire pourra désormais compter sur une aide de la Province ainsi que 50.000euros de la ministre Tellier, provenant d’un appel à projet qui bénéficiera à la Fondation et à la SPA.

Depuis près de 25 ans, la Fondation Prince Laurent vient en aide aux personnes précarisées en offrant des soins vétérinaires de grande qualité tant préventifs (la vaccination, la stérilisation), que curatifs notamment par des interventions chirurgicales. “C’est avec beaucoup de joie et de soulagement, à force d’un travail acharné mené conjointement par la Fondation, mon cabinet, mon Service du Bien-être animal et la Province de Hainaut, que nous avons pu ouvrir les portes de notre dispensaire”, commente Alicia Monard qui souligne que le bilan de cette première année est “plus que positif”.

Pour Elise Smout, directrice de la Fondation Prince Laurent, cette première année, bien que compliquée sur le plan humain – la précarité socio-économique du public ciblé venant parfois compliquer les interventions – est “très positive”. “Le succès du nouveau dispensaire a quasi été immédiat, le bouche à oreille et la communication avec le terrain ayant très bien fonctionné”, ajoute-t-elle.

Le projet, porté par la Ville de Charleroi, en partenariat avec la Fondation Prince Laurent et la Société Royale Protectrice des Animaux de Charleroi (SPA), a pour objectif de rendre accessibles les consultations et les soins vétérinaires à différents types de publics fragilisés, sur le territoire. D’une part, en permettant à un public extrêmement précaire d’accéder à ces soins à un coût minime, via l’installation et le démarrage du dispensaire de la Fondation Prince Laurent. De l’autre, en organisant une consultation sociale avec la SPA et en intervenant dans le prix des soins pour un public un peu moins précaire et ne répondant pas aux conditions d’admission de la Fondation, mais pour lequel faire soigner son animal reste un luxe.

En cette fin d’année, ces deux partenaires incontournables du Bien-être animal carolo recevront donc chacun 25.000 euros pour mener à bien leurs missions.