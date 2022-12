Il profite de deux personnes en état de vulnérabilité pour les tripoter

Le 5 août 2018, c’est à la fin d’un moment convivial que Jacques passe à l’attaque sur Lucie. Les deux personnes viennent de consommer deux bouteilles de vin (plus la personne âgée puisque les analyses sanguines n’ont révélé aucune trace d’alcool dans le sang de Jacques) et la septuagénaire invite l’homme à quitter son domicile pour pouvoir aller faire une sieste. Dix minutes plus tard, elle se réveille et sent un poids sur elle. “Elle a vu qu’un homme était occupé à lui toucher les parties intimes et elle l’a mis en fuite en hurlant”, lance le substitut Brichet.

Son ADN relevé sur un vêtement

Tel un superhéros des temps modernes, Jacques prétend avoir porté secours à la victime. “Il était présent dans la pièce et a prétendu être revenu sur place après avoir entendu les cris de la victime. ” Mais pour le parquet, le sauveur n’est autre que l’agresseur. Ce dernier a toujours contesté la prévention, avant de finalement admettre avoir tripoté la personne âgée avec son consentement. “Son ADN a aussi été relevé sur le bord du pantalon de la victime. Pas de doute possible, donc”, affirme le parquet.

Un an plus tard, bis repetita. Jacques fait la connaissance de la seconde victime dans un bar. Le lendemain, il l’invite à faire un tour et en profite pour retirer 1.000 euros à la banque en usant de la carte bancaire de sa victime. Une plainte est déposée par le tuteur de la femme. “Il a déposé plainte pour les deux mouvements sur le compte bancaire. Et la victime en a profité pour confier qu’elle a été tripotée et forcée à faire une fellation au prévenu”, ajoute le substitut Brichet, dans l’incapacité de prouver le viol.

Encore un dossier ouvert

Inquiet, le parquet a requis deux peines de prison par défaut contre Jacques : 4 ans pour les faits de mœurs et deux ans pour la fraude informatique. Si le mode opératoire particulier de Jacques pose question, que dire alors quand on sait que ce dernier continue ses agissements. Un nouveau dossier, ouvert à l’instruction en octobre dernier pour viol sur une personne vulnérable, est à l’enquête. Et incroyable, mais vrai, Jacques court toujours dans la nature…