La foire d’août en quête d’un nouveau lieu

Charleroi accueille chaque année deux foires, l’une à Pâques, la plus importante avec une soixantaine de métiers, l’autre en août, moins imposante et donc plus économe en superficie. Longtemps, ces fêtes ont pris leurs quartiers à la ville haute, dans des configurations adaptées à leur taille. Ce n’est plus possible aujourd’hui. L’ouverture des chantiers de rénovation urbaine les a en effet contraintes...

