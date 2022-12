L’accueil du service des étrangers va être amélioré

Comme tous les matins en semaine, une file s’est formée devant les portes du service des étrangers à l’entrée du marché vespéral à Marcinelle. À 9h, ils sont une grosse trentaine à poireauter dans le froid. Des hommes et des femmes de tous âges, parfois de jeunes enfants. Ils viennent d’Afrique, des Balkans, de Turquie, d’Asie. L’afflux de réfugiés ukrainiens est derrière. La même scène se répète jour après jour, quel que soit le temps. Rien pour s’abriter de la pluie ni de la neige. Il faut attendre et attendre encore pour accéder aux bureaux. Miloud est arrivé à 7h, il est le numéro 17 dans la file. “Si je n’entre pas avant midi, je devrai revenir plus tard. C’est toujours comme cela ! ”