Jaloux et violent, il fait vivre un calvaire à son ex: "il lui interdisait tout"

Il lui interdisait tout

Après quelques mois de relation, sa dernière compagne en date a vécu dans l’enfer. Au fil de la relation, Mickaël a adopté une attitude interpellante en interdisant à peu près tout ce qui était possible à sa compagne de l’époque. "Elle ne pouvait plus faire grand-chose et ne plus voir ses propres enfants nus ou voir le sexe de ses enfants. Elle ne pouvait pas non plus regarder des scènes dénudées à la TV et devait fermer les yeux, ne pas s’habiller comme elle le voulait et ne pas être suivie par un médecin masculin", confirme la partie civile.

De janvier à juin 2022, Mickaël ne nie pas avoir été violent envers cette dernière. Le 26 avril dernier, ce dernier a par exemple asséné plusieurs coups à son ex-compagne pour une scène dénudée dans un film. Pardonné pour son attitude violente, Mickaël a recommencé début juin.

Pour le parquet, Mickaël doit écoper d’une peine de 40 mois de prison avec un sursis probatoire. Selon le substitut Vervaeren, témoignages à l’appui, ce n’est pas la première fois que le prévenu agit de la sorte avec ses compagnes de vie. Une ancienne victime a, par exemple, reçu un coup de coude dans la voiture parce qu’elle avait vu le sexe d’un cheval qui urinait sur le côté de la route…

Ce jeudi après-midi, la suspension probatoire plaidée par la défense n’a pas été octroyée. Un sursis probatoire de 5 ans a été préféré avec 30 mois de prison. Mickaël devra notamment poursuivre son suivi psychothérapeutique et participer à une formation en gestion de la violence.