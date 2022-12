Concrètement, la nouvelle ligne “Châtelet”, qui avait été abandonnée dans les années quatre-vingt, sera constituée de 8 stations, et fera 5,5 km de long. Un métro passera toutes les 10 minutes en heures creuses et toutes les 7,5 minutes en heures de pointe, pour d’une part desservir des quartiers densément peuplés qui n’ont aujourd’hui que le bus comme transport en commun, et d’autre part dynamiser l’utilisation du métro, qui fera alors 33 kilomètres de long, toutes lignes confondues, de Châtelet d’un côté à Anderlues de l’autre.

Le permis pour commencer les travaux a été déposé, et le marché public pour réaliser le chantier est en cours, selon une communication du gouvernement wallon et du ministre de la mobilité Philippe Henry. “Les travaux devraient se terminer vers la mi-2026”.

”L’amélioration de l’offre en transports en commun est essentielle si l’on veut inciter les Wallon.ne.s à moins utiliser leur voiture individuelle. Nous investissons massivement et travaillons d’arrache-pied sur l’offre existante, mais aussi à de nouvelles offres. Les travaux subis sur le terrain demandent patience et persévérance, mais d’ici quelques années, les habitants de Liège, Charleroi et environs ne pourront plus se rappeler le temps où ils ne se déplaçaient qu’en voiture”, ajoute le ministre. L’extension du tram de Liège vers Herstal et Seraing, un projet à 105 000 000 €, a également été approuvée vendredi par le gouvernement.