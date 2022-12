L'Entre-Sambre-et-Meuse sélectionnée pour devenir un parc national

Pour valoriser son "patrimoine naturel d'exception", pour conserver la nature et valoriser la région et le tourisme, un des deux futurs parcs nationaux sera celui de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Le gouvernement wallon vient de valider ce vendredi le projet, qui se verra attribuer 13 millions d'euros pour le patrimoine naturel et 1,4 million pour le développement d'infrastructures touristiques.