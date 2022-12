Reconnu comme un dealer par la justice, Athemane obtient un sursis simple

Dans le pull du prévenu, les policiers ont finalement découvert 11 boulettes, soit plus de 4 grammes de cocaïne et plus de 5 grammes d’héroïne, ainsi que des messages laissant étrangement penser à une activité de vente dans l’un de ses GSM.

C’est bien un vendeur

Face à la justice, Athemane ne contestait pas la détention des deux produits stupéfiants. Par contre, la vente était vivement contestée. Le prévenu jurant avoir volé la marchandise planquée dans un sachet et appartenant à un vrai dealer. Condamné à 18 mois de prison avec un sursis simple de 5 ans, Athemane a aussi été condamné pour la vente. Son ADN avait quand même été relevé sur les produits cachés dans le fameux sachet.