Quand le passage de la Bourse s’enflamme

Jusqu’au 24 décembre, le passage de la Bourse s’enveloppe dans la douceur et les projections d’un show des Dirty Monitors. C’est en soirée et c’est gratuit.

L’an dernier, plus de 15.000 spectateurs avaient assisté au premier son et lumière organisé par le centre commercial Rive Gauche au passage de la Bourse à Charleroi. La deuxième édition vient de démarrer : jusqu’au samedi 24 décembre prochain, le show signé par les Dirty Monitors enflammera les façades et la verrière de la galerie entre 17 et 20h (jusqu’à 21h les vendredis et samedis), avec quatre...